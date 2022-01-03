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«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Рангника

23:11
Ральф Рангник. Фото Global Look Press
Ральф Рангник. Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии. Команда впервые проиграла под руководством главного тренера Ральфа Рангника. Единственный мяч в той игре забил Жоау Моутинью.

Немецкий специалист возглавил команду после отставки Уле Гуннара Сульшера. 29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/22. После завершения сезона он будет занимать роль консультанта в клубе до 2024 года.

Ранее немец занимал должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».

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Евгений Петров все материалы автора

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