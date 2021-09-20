Тиагу и Александр-Арнолд пропустят матч «Ливерпуля» против «Норвича»
Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пеп Линдерс сообщил, что защитник Трент Александр-Арнолд и полузащитник Тиагу Алькантара пропустят матч третьего круга Кубка английской лиги против «Норвича».
«У Тиагу травма икроножной мышцы. Не могу сказать, сколько конкретно он пропустит, но точно не сыграет с «Норвичем» и не выйдет на игру чемпионата с «Брентфордом» в выходные. Что касается Трента, то у него нет никаких симптомов коронавируса. С ним все в порядке, но с «Норвичем» он тоже не сыграет, слишком рано», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Линдерса.
Матч «Норвич» — «Ливерпуль» состоится завтра, 21 сентября, начало — в 21.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/444078-fitness-update-thiago-alexander-arnold-firmino-and-williams
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