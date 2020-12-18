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Тиагу близок к возвращению в общую группу «Ливерпуля»

14:44
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Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара близок к возвращению к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

29-летний испанец возобновил индивидуальные тренировки и в скором времени сможет работать вместе с командой. Точные сроки восстановления хавбека не называются.

Испанец присоединился к мерсисайдцам летом 2020 года, перейдя из «Баварии» за 22 миллиона евро. В сезоне-2020/21 Алькантара провел 2 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Сейчас игрок восстанавливается от травмы колена.

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