Тиагу близок к возвращению в общую группу «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара близок к возвращению к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

29-летний испанец возобновил индивидуальные тренировки и в скором времени сможет работать вместе с командой. Точные сроки восстановления хавбека не называются.

Working his way back towards full fitness ?



? @Thiago6 ? pic.twitter.com/SPYLjNoEd8 — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2020

Испанец присоединился к мерсисайдцам летом 2020 года, перейдя из «Баварии» за 22 миллиона евро. В сезоне-2020/21 Алькантара провел 2 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Сейчас игрок восстанавливается от травмы колена.