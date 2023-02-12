Тиагу Алькантара может пропустить месяц из-за травмы бедра

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара может пропустить месяц из-за травмы бедра, сообщает The Telegraph.

31-летний футболист точно не поможет команде Юргена Клоппа в предстоящем дерби против «Эвертона», которое пройдет в понедельник, 13 февраля.

В сезоне-2022/2023 Тиагу Алькантара провел за «Ливерпуль» 24 матча, в которых записал на свой счет один голевой пас.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.