The Telegraph: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 команд

Владельцы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают проект сокращения состава участников АПЛ с 20 до 18 команд, сообщает The Telegraph.

Оба клуба ожидают поддержки документа со стороны других грандов: «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма».

Помимо сокращения количества команд, предлагается изменить схему распределения доходов и направить 250 миллионов фунтов клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и 100 миллионов — Ассоциации футбола Англии для поддержки во время пандемии коронавируса. Также планируется распределять 25 процентов от ежегодных доходов клубов АПЛ между командами футбольной лиги.

Предполагается отмена розыгрыша Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, сокращение числа команд, которые выходят в АПЛ из чемпионшипа напрямую, с трех до двух. Команды, занявшие с третьего по пятое места, будут играть плей-офф за выход в элитный дивизион вместе с 16-й командой АПЛ.