The Athletic: Тухель жаловался больше всех в минувшем сезоне АПЛ

Издание The Athletic проанализировало на жалобы около 500 интервью главных тренеров клубов АПЛ после матчей в сезоне-2020/21.

По итогам исследования, больше всех жалоб было у главного тренера «Челси» Томаса Тухеля — 57,9 процента. На втором месте тренер «Арсенала» Микель Артета (55,5 процента), замкнул тройку Даниэль Фарке из «Норвича» (54,5 процента).

На десятом месте оказался главный тренер «МЮ» Ральф Рангник (40 процентов), Хосеп Гвардиола, ставший чемпионом АПЛ с «Манчестер Сити», оказался на 16-м месте (27,3 процента). Меньше всего жалоб поступало от тренеров «Лидса»: у Марсело Бьельсы 13 процентов, а у сменившего его Джесси Марша 12,5 процента.