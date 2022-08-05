Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:19

The Athletic: Тухель жаловался больше всех в минувшем сезоне АПЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Томас Тухель.
Фото Global Look Press

Издание The Athletic проанализировало на жалобы около 500 интервью главных тренеров клубов АПЛ после матчей в сезоне-2020/21.

По итогам исследования, больше всех жалоб было у главного тренера «Челси» Томаса Тухеля — 57,9 процента. На втором месте тренер «Арсенала» Микель Артета (55,5 процента), замкнул тройку Даниэль Фарке из «Норвича» (54,5 процента).

На десятом месте оказался главный тренер «МЮ» Ральф Рангник (40 процентов), Хосеп Гвардиола, ставший чемпионом АПЛ с «Манчестер Сити», оказался на 16-м месте (27,3 процента). Меньше всего жалоб поступало от тренеров «Лидса»: у Марсело Бьельсы 13 процентов, а у сменившего его Джесси Марша 12,5 процента.

ФК Челси
Томас Тухель
1
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
«Ну, и кто я, если не русский»? Депутат Монсон — о паспортах США и ЛНР, иконе для мамы и последнем бое в ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета хочет видеть «Арсенал» на вершине таблицы АПЛ

Агуэро: «Мои фавориты АПЛ — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». Также добавлю «Арсенал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости