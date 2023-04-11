Фирмино подтвердил уход из «Ливерпуля»: «Буду делать все возможное для команды до конца»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о своем уходе из команды в конце сезона.

В марте о грядущем уходе бразильца объявил агент Фирмино. Летом завершается его контракт с командой.

«Я много молился, чтобы Бог охранял меня и помог мне в этом процессе ухода. Я буду делать все возможное для «Ливерпуля» до конца», — приводит слова Фирмино журналист Фабрицио Романо.

31-летний форвард выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.