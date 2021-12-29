Терри стал тренером-консультантом в академии «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри занял должность тренера-консультанта в академии лондонского клуба.

Как сообщается на официальном сайте «Челси», Терри будет работать с игроками и тренерами академии.

Помимо тренировок он будет участвовать в консультациях с коллегами и поддерживать диалог с молодыми футболистами и их родителями.

41-летний специалист приступит к работе в январе.