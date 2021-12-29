Терри стал тренером-консультантом в академии «Челси»
13:45
Бывший защитник «Челси» Джон Терри занял должность тренера-консультанта в академии лондонского клуба.
Как сообщается на официальном сайте «Челси», Терри будет работать с игроками и тренерами академии.
Помимо тренировок он будет участвовать в консультациях с коллегами и поддерживать диалог с молодыми футболистами и их родителями.
41-летний специалист приступит к работе в январе.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/en/news/2021/12/29/john-terry-to-begin-academy-coaching-consultancy-role
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