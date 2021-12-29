Крал поздравил Влашича с первым голом за «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал победу над «Уотфордом» (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Отличное окончание года! — написал Крал в Instagram. — Большая победа команды и мои первые минуты в АПЛ. С нетерпением жду большего.

Никола Влашич, мои поздравления, бро».

В нынешнем сезоне 23-летний чех принял участие в семи встречах за «Вест Хэм». В активе 24-летнего хорвата один гол и три результативные передачи в 16 играх за лондонскую команду. Ранее Крал играл за «Спартак», а Влашич — за ЦСКА.

После 20 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.