Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Крал поздравил Влашича с первым голом за «Вест Хэм»

13:35
Теги:

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал победу над «Уотфордом» (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Отличное окончание года! — написал Крал в Instagram. — Большая победа команды и мои первые минуты в АПЛ. С нетерпением жду большего.

Никола Влашич, мои поздравления, бро».

В нынешнем сезоне 23-летний чех принял участие в семи встречах за «Вест Хэм». В активе 24-летнего хорвата один гол и три результативные передачи в 16 играх за лондонскую команду. Ранее Крал играл за «Спартак», а Влашич — за ЦСКА.

После 20 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CYCWM9sgvhO/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Педагог рассказала о погибшем в Подмосковье мальчике
0
Реклама