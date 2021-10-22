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Терри отреагировал на увольнение Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»

13:16
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла».

«1000 матчей в качестве менеджера, более 900 встреч в качестве игрока. Ты был моим кумиром в детстве, и мне было приятно играть для тебя. Невероятный менеджер и отличный человек. Легенда. Один из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали. Наслаждайтесь своим временем с семьей», — написал Терри в Instagram.

Публикация от John Terry (@johnterry.26)

Напомним, что Терри играл под руководством Брюса в «Астон Вилле» с 2017 по 2018 год.

7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов.

После восьми туров чемпионата Англии «сороки» набрали 3 очка и расположились на 19 месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVUs7yWIn8t/

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