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Терри не намерен покидать «Астон Виллу» ради того, чтобы возглавить «Борнмут»

17:16
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Ассистент главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри не намерен покидать клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, главный тренер бирмингемцев Дин Смит сообщил, что Терри доволен клубом. Ранее сообщалось, что экс-защитник «Челси» и сборной Англии может возглавить «Борнмут».

«Борнмут» после 27 матчей занимает шестое место в чемпионшипе, имея в активе 42 очка.

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