Мойес хочет выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес выразил заинтересованность в покупке находящего в аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Sky Sports.

Специалист отметил, что 28-летний футболист может сильно помочь «Вест Хэму»:

«Он уже более зрелый, чем был, когда я работал в «МЮ». Джесси должен больше играть сейчас, ему важная практика. Первая игра отлично сложилась, посмотрим, как будут обстоять дела через 5-6 месяцев».

«Вест Хэм» арендовал Лингарда «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. В дебютной игре полузащитник отметился двумя мячами в ворота «Астон Виллы» (3:1).