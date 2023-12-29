Тьерри Анри заявил, что в его время за победу в АПЛ боролись только «МЮ» и «Арсенал»
Легенда «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о борьбе за титул чемпиона Англии.
«В мое время за титул боролись только две команды — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Потом появился «Челси». Теперь есть «Ливерпуль» и даже «Астон Вилла». Теперь чемпионат Англии труднее выиграть», — цитирует Анри Amazon Prime.
На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (42 очка). Вторым идет «Арсенал» (40 очков), третья — «Астон Вилла» (39 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|19
|12
|4
|3
|36-18
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40-25
|39
|
4
|Ман. Сити
|18
|11
|4
|3
|43-21
|37
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|39-28
|36
|
6
|Вест Хэм
|19
|10
|3
|6
|33-30
|33
|
7
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38-33
|30
|
9
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
10
|Челси
|19
|7
|4
|8
|31-29
|25
|
11
|Вулверхэмптон
|19
|7
|4
|8
|27-31
|25
|
12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|18
|5
|4
|9
|25-28
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|6
|9
|19-28
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|19
|8
|2
|9
|24-25
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|15:30
|
Лутон Таун – Челси
|- : -
|30.12
|18:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|30.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|30.12
|18:00
|
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|- : -
|30.12
|20:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|31.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|31.12
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|1.01
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|2.01
|22:30
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|15
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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