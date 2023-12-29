Салах из-за участия в Кубке Африки пропустит до 8 матчей «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет расположение команды после матча 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Встреча состоится 1 января.
По данным источника, сразу после матча хавбек поедет в расположение сборной Египта, которая готовится к старту Кубка Африки. Также «Ливерпуль» покинет Ватару Эндо, который присоединится к сборной Японии для участия в Кубке Азии.
Салах и Эндо пропустят матч Кубка Англии против «Арсенала» (7 января), оба полуфинальных матча Кубка лиги против «Фулхэма» (10 и 24 января), игру Премьер-Лиги с «Борнмутом» (21 января).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|19
|12
|4
|3
|36-18
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40-25
|39
|
4
|Ман. Сити
|18
|11
|4
|3
|43-21
|37
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|39-28
|36
|
6
|Вест Хэм
|19
|10
|3
|6
|33-30
|33
|
7
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38-33
|30
|
9
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
10
|Челси
|19
|7
|4
|8
|31-29
|25
|
11
|Вулверхэмптон
|19
|7
|4
|8
|27-31
|25
|
12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|18
|5
|4
|9
|25-28
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|6
|9
|19-28
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|19
|8
|2
|9
|24-25
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
|30.12
|15:30
|
Лутон Таун – Челси
|- : -
|30.12
|18:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|30.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|30.12
|18:00
|
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|- : -
|30.12
|20:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|31.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|31.12
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|1.01
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|2.01
|22:30
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|15
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6