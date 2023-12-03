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Сегодня, 06:47

Тен Хаг заявил, что «Ньюкасл» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 14-го тура АПЛ.

«Нам было тяжело в первом тайме. В перерыве мы сказали, что рады счету ничьей и должны оставаться в игре. У меня будет разговор с командой. Мы оставались в игре до самого конца, у Регилона были хорошие моменты, мы забили, но гол отменили из-за офсайда, так что могла быть и ничья. Но следует признать, что «Ньюкасл» в целом заслужил победу», — сказал тренер после игры.

«Ньюкасл» набрал 26 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» опустился на 7-ю строчку (24 очка).

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Юнайтед». Команда тен Хага один раз пробила в створ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
6
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
11
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
12
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 0 : 1
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 0
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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