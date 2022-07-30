Тен Хаг подтвердил, что Роналду сыграет в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду примет участие в товарищеском матче команды против «Райо Вальекано».

«Завтра Роналду будет в составе. Посмотрим, как много времени он сможет провести на поле», — приводит официальный сайт «МЮ» слова тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду все еще рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. 37-летний португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, а «МЮ» не смог пробиться в этот турнир по итогам прошлого сезона.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.