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Бенни Маккарти войдет в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной ЮАР, «Аякса», «Порту» и «Блэкберна» Бенни Маккарти войдет в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, его кандидатуру уже одобрил главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

После завершения карьеры футболиста Маккарти начал работу тренером. Его предыдущим клубом был южноафриканский «Амазулу», который он возглавлял с декабря 2020 года по март 2022 года.

В сезоне-2020/21 Маккарти был признан лучшим тренером чемпионата ЮАР.

Источник: https://theathletic.com/3460056/2022/07/30/manchester-united-to-add-benni-mccarthy-to-erik-ten-hags-coaching-staff/

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19%

2.40

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ТБ 2.5

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Бенни Маккарти
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2
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3
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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