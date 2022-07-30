Sky Sports: Криштиану Роналду все еще намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду все еще намерен покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Это обусловлено желанием 37-летнего португальца играть в Лиге чемпионов, куда «МЮ» по итогам прошлого сезона не пробился.

Отмечается, что Роналду ради перехода в другой клуб готов пойти на существенное сокращение зарплаты.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.