Тен Хаг назвал условие, на котором согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг назвал условие, которое поставил руководству «Манчестер Юнайтед» перед тем, как согласился возглавить команду.
«Я заранее устанавливаю свои требования о том, как хочу работать. Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. Я ведь беру ответственность и отчитываюсь за результаты. Я не хочу управлять в одиночку, я за всеобщее сотрудничество, но контроль трансферов — мое условие», — цитирует тренера De Telegraaf.
21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|
10
|Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|
13
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|- : -
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|- : -
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7