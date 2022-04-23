Тен Хаг назвал условие, на котором согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг назвал условие, которое поставил руководству «Манчестер Юнайтед» перед тем, как согласился возглавить команду.

«Я заранее устанавливаю свои требования о том, как хочу работать. Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. Я ведь беру ответственность и отчитываюсь за результаты. Я не хочу управлять в одиночку, я за всеобщее сотрудничество, но контроль трансферов — мое условие», — цитирует тренера De Telegraaf.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.