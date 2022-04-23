Рюдигер принял окончательное решение покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер принял окончательное решение покинуть команду. Руководство лондонского клуба пыталось уговорить игрока остаться, но он твердо намерен уйти в другую команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Основными претендентами на 29-летнего немца называются «Реал» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.