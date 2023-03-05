Тен Хаг о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»: «Это неприемлемо. Стыдно перед фанатами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура АПЛ.

«Во втором тайме мы были совсем не похожи на себя. Это игра не нашего уровня. Мы не действовали, как команда. Конечно же, я был зол тем, что показал «МЮ» во втором тайме. В последние недели и месяцы я видел, что наша команда настроена на победы. Мы не придерживались плана, просто потеряли голову. Футболисты не делали свою работу. Это было абсолютно непрофессионально.

В прошлом мы видели, что способны восстанавливаться после таких неприятностей. После «Брентфорда», после «Манчестер Сити». Сегодня мы потерпели крупную неудачу, это неприемлемо. Мы подвели фанатов, я очень зол и расстроен из-за этого. Реальность проверяет нас на прочность. Мы получили серьезный урок. Худший матч года. Абсолютно непрофессиональная игра и необязательное разгромное поражение. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня приехали на «Энфилд». Не могу винить их за то, что они ушли раньше, чем кончился матч. Мне стыдно перед ними», — сказал в эфире Sky Sports тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение от «Ливерпуля» за всю историю противостояния команд.