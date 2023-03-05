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Сегодня, 23:02

Тен Хаг о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»: «Это неприемлемо. Стыдно перед фанатами»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура АПЛ.

«Во втором тайме мы были совсем не похожи на себя. Это игра не нашего уровня. Мы не действовали, как команда. Конечно же, я был зол тем, что показал «МЮ» во втором тайме. В последние недели и месяцы я видел, что наша команда настроена на победы. Мы не придерживались плана, просто потеряли голову. Футболисты не делали свою работу. Это было абсолютно непрофессионально.
В прошлом мы видели, что способны восстанавливаться после таких неприятностей. После «Брентфорда», после «Манчестер Сити». Сегодня мы потерпели крупную неудачу, это неприемлемо. Мы подвели фанатов, я очень зол и расстроен из-за этого. Реальность проверяет нас на прочность. Мы получили серьезный урок. Худший матч года. Абсолютно непрофессиональная игра и необязательное разгромное поражение. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня приехали на «Энфилд». Не могу винить их за то, что они ушли раньше, чем кончился матч. Мне стыдно перед ними», — сказал в эфире Sky Sports тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение от «Ливерпуля» за всю историю противостояния команд.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Клопп о разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»: «Это надолго войдет в историю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 1 : 0
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 2 : 2
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 7 : 0
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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