7:0! «Ливерпуль» воскрес и распотрошил «МЮ». Исторический разгром на «Энфилде»
Переселение душ
В футболе все меняется молниеносно. В третьем туре текущего чемпионата «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль» в статусе последней команды лиги, и многие ожидали очередного поражения «красных дьяволов», так как в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа дважды разгромила их с общим счетом 9:0. Вокруг Эрика тен Хага в те дни был не просто негативный фон — в соцсетях уже открыто требовали отставки только что назначенного тренера. Но «МЮ» победил и начал взлет, который уже привел команду к первому трофею за шесть лет — Кубку лиги.
Спустя полгода все перевернулось. Если летом «Ливерпуль» считался одной из сильнейших команд мира, которая была невероятно близка к трофейному покеру, то сейчас красные получают пять мячей от «Реала» и в лучшем случае борются за топ-4. А «МЮ» возродился и после ухода Криштиану Роналду почти перестал проигрывать.
Причудливую трансформацию подчеркнула акция, проведенная, по-видимому, фанатами «Ливерпуля». В начале игры над «Энфилдом» пролетел самолет, за которым развевался баннер со словами: «FSG — вон, а Клопп — нет. Довольно». Удивительная картина: уже много лет болельщики «МЮ» мечтают сменить владельцев, но поклонники «Ливерпуля» впервые так громко потребовали отставки боссов клуба. Компания FSG, напомним, в ноябре выставила «Ливерпуль» на продажу.
Прорыв голландского новичка
От «МЮ» после победы в Кубке лиги и прохода «Барселоны» в Лиге Европы стоило ожидать еще одной сильной игры. Тен Хаг предсказуемо не стал делать глобальных изменений в составе, но снова перетасовал атакующую группу: на этот раз Рэшфорд вышел на острие, Вегхорст — в оттяжке (как на «Камп Ноу»), а слева неожиданно появился Бруну Фернандеш. Для португальца это самая неочевидная позиция в атаке — в текущем сезоне он на левой бровке появлялся только фрагментарно. Тем удивительнее, что именно он создал первый настоящий голевой момент в матче, когда на 26-й минуте едва не замкнул головой навес Далота.
«МЮ» в первые 30-40 минут атаковал реже и владел мячом меньше, но был четче в завершении. Помимо Бруну за этот отрезок забить могли Антони и Рэшфорд. «Ливерпуль» же вроде бы и часто бил, причем из пределов штрафной, но не мог даже попасть в створ до 43-й минуты. А затем случился гол.
Точный удар Гакпо интересен по двум причинам. Во-первых, всю осень ходили слухи, что приоритет голландца — «МЮ», но после чемпионата мира он внезапно сменил ПСВ на «Ливерпуль». Во-вторых, многомиллионный форвард ужасно стартовал: в шести стартовых матчах в футболке красных Коди не сделал ни одного результативного действия, и над ним уже начали посмеиваться. Но голландцу всего лишь требовалось время.
Исторический результат
В перерыве тен Хаг не стал ничего глобально менять и наверняка пожалел об этом. Да, «МЮ» в первом тайме смотрелся не хуже соперника, но «Ливерпуль» повел в счете и имел как минимум психологическое преимущество. А позже его отразило табло. Из раздевалки забил забытый в центре штрафной Нуньес, а вскоре Гакпо оформил дубль и еще раз передал привет «МЮ».
3:0 к 50-й минуте в игре между таким, как казалось, слабым «Ливерпулем» и таким, как казалось, сильным «Юнайтед» — это уже выглядело сюрреалистично. Но хозяева на этом не остановились: Салах, проводящий не лучший сезон, тоже возродился и забил, а затем еще и Дарвин сделал счет 5:0. Это было повторение результата матча на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне, когда друг с другом играли сияющий «Ливерпуль» и полудохлый «МЮ». Другими словами, тогда подобный исход можно было хоть как-то оправдать. А сейчас — необъяснимо.
Тем удивительнее, что даже на этом команда Клоппа не остановилась. Дублем отметился Салах и на радостях даже снял футболку, а на 88-й минуте окончательный счет установил Фирмино. 7:0 — на этом фоне особенно смешно смотрятся слова Клоппа, который перед матчем назвал «МЮ» «машиной по добыче результата».
Фантастический и исторический результат, который будут помнить и годы спустя. Значительно он влияет и на текущую турнирную таблицу: «Ливерпуль» поднимается на пятое место и вплотную подбирается к зоне Лиги чемпионов, а «МЮ», пожалуй, прощается с надеждами на титул. Чемпион не может проигрывать 0:7.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|4.03
|15:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 0
|4.03
|18:00
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 2
|4.03
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|4 : 0
|4.03
|18:00
|
Челси – Лидс
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|1 : 0
|4.03
|20:30
|
Саутгемптон – Лестер
|1 : 0
|5.03
|17:00
|
Нот. Форест – Эвертон
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|7 : 0
|6.03
|23:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4