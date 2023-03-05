7:0! «Ливерпуль» воскрес и распотрошил «МЮ». Исторический разгром на «Энфилде»

Невероятная победа красных в принципиальном матче.

Переселение душ

В футболе все меняется молниеносно. В третьем туре текущего чемпионата «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль» в статусе последней команды лиги, и многие ожидали очередного поражения «красных дьяволов», так как в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа дважды разгромила их с общим счетом 9:0. Вокруг Эрика тен Хага в те дни был не просто негативный фон — в соцсетях уже открыто требовали отставки только что назначенного тренера. Но «МЮ» победил и начал взлет, который уже привел команду к первому трофею за шесть лет — Кубку лиги.

Спустя полгода все перевернулось. Если летом «Ливерпуль» считался одной из сильнейших команд мира, которая была невероятно близка к трофейному покеру, то сейчас красные получают пять мячей от «Реала» и в лучшем случае борются за топ-4. А «МЮ» возродился и после ухода Криштиану Роналду почти перестал проигрывать.

Причудливую трансформацию подчеркнула акция, проведенная, по-видимому, фанатами «Ливерпуля». В начале игры над «Энфилдом» пролетел самолет, за которым развевался баннер со словами: «FSG — вон, а Клопп — нет. Довольно». Удивительная картина: уже много лет болельщики «МЮ» мечтают сменить владельцев, но поклонники «Ливерпуля» впервые так громко потребовали отставки боссов клуба. Компания FSG, напомним, в ноябре выставила «Ливерпуль» на продажу.

Эмоции игроков «Ливерпуля» после победы над «МЮ». Фото Reuters

Прорыв голландского новичка

От «МЮ» после победы в Кубке лиги и прохода «Барселоны» в Лиге Европы стоило ожидать еще одной сильной игры. Тен Хаг предсказуемо не стал делать глобальных изменений в составе, но снова перетасовал атакующую группу: на этот раз Рэшфорд вышел на острие, Вегхорст — в оттяжке (как на «Камп Ноу»), а слева неожиданно появился Бруну Фернандеш. Для португальца это самая неочевидная позиция в атаке — в текущем сезоне он на левой бровке появлялся только фрагментарно. Тем удивительнее, что именно он создал первый настоящий голевой момент в матче, когда на 26-й минуте едва не замкнул головой навес Далота.

«МЮ» в первые 30-40 минут атаковал реже и владел мячом меньше, но был четче в завершении. Помимо Бруну за этот отрезок забить могли Антони и Рэшфорд. «Ливерпуль» же вроде бы и часто бил, причем из пределов штрафной, но не мог даже попасть в створ до 43-й минуты. А затем случился гол.

Точный удар Гакпо интересен по двум причинам. Во-первых, всю осень ходили слухи, что приоритет голландца — «МЮ», но после чемпионата мира он внезапно сменил ПСВ на «Ливерпуль». Во-вторых, многомиллионный форвард ужасно стартовал: в шести стартовых матчах в футболке красных Коди не сделал ни одного результативного действия, и над ним уже начали посмеиваться. Но голландцу всего лишь требовалось время.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» расстроены из-за поражения от «Ливерпуля». Фото Reuters Фото Reuters

Исторический результат

В перерыве тен Хаг не стал ничего глобально менять и наверняка пожалел об этом. Да, «МЮ» в первом тайме смотрелся не хуже соперника, но «Ливерпуль» повел в счете и имел как минимум психологическое преимущество. А позже его отразило табло. Из раздевалки забил забытый в центре штрафной Нуньес, а вскоре Гакпо оформил дубль и еще раз передал привет «МЮ».

3:0 к 50-й минуте в игре между таким, как казалось, слабым «Ливерпулем» и таким, как казалось, сильным «Юнайтед» — это уже выглядело сюрреалистично. Но хозяева на этом не остановились: Салах, проводящий не лучший сезон, тоже возродился и забил, а затем еще и Дарвин сделал счет 5:0. Это было повторение результата матча на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне, когда друг с другом играли сияющий «Ливерпуль» и полудохлый «МЮ». Другими словами, тогда подобный исход можно было хоть как-то оправдать. А сейчас — необъяснимо.

Тем удивительнее, что даже на этом команда Клоппа не остановилась. Дублем отметился Салах и на радостях даже снял футболку, а на 88-й минуте окончательный счет установил Фирмино. 7:0 — на этом фоне особенно смешно смотрятся слова Клоппа, который перед матчем назвал «МЮ» «машиной по добыче результата».

Фантастический и исторический результат, который будут помнить и годы спустя. Значительно он влияет и на текущую турнирную таблицу: «Ливерпуль» поднимается на пятое место и вплотную подбирается к зоне Лиги чемпионов, а «МЮ», пожалуй, прощается с надеждами на титул. Чемпион не может проигрывать 0:7.