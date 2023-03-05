Клопп о разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»: «Это надолго войдет в историю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 18-го тура АПЛ.

«Это было невероятно. Даже в самом начале матча футбол был очень живым, нацеленным на атаки — это то, что нам нужно. Мы показали игру топ-уровня против соперника, который находится в отличной форме. «МЮ» проводит суперсезон, чего нельзя сказать о нас, но в одном конкретном матче все это ничего не значит. Сегодня мы были лучше и заработали важные три очка.

Впереди еще 13 туров, нужно набрать много очков. Сегодня мы были идеальны. Все должны понимать, что мы все еще в деле. «Ливерпуль» показал, каким он может и должен быть, мы должны играть именно так, начиная с сегодняшнего дня. Я не говорю о том, что мы должны всех громить, имею в виду сами действия на поле. Даже не знаю, когда в последний раз на табло был такой сумасшедший счет. Этот матч точно войдет в историю, и явно надолго», — сказал в эфире Sky Sports Клопп.

«Ливерпуль» одержал над «Манчестер Юнайтед» самую крупную победу в истории противостояния этих команд.