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Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский нападающий Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Британский журнал представил список из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ в период с 1992 года.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. Тьерри Анри;

2. Криштиану Роналду;

3. Алан Ширер;

4. Уэйн Руни;

5. Райан Гиггз;

6. Эрик Кантона;

7. Стивен Джеррард;

8. Фрэнк Лэмпард;

9. Патрик Виейра;

10. Пол Скоулз.

Лучшим из россиян стал Андрей Канчельскис — 99 место.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. Всего за английский клуб он провел 377 матчей, забил 228 мячей и отдал 103 результативные передачи.

Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/greatest-best-premier-league-players-top-ever-liverpool-man-utd-arsenal-chelsea-tottenham-spurs-city-footballers-soccer-thierry-henry-cristiano-ronaldo
Алан Ширер
Криштиану Роналду
Райан Гиггз
Стивен Джеррард
Тьерри Анри
Уэйн Руни
Фрэнк Лэмпард
Эрик Кантона
Футбол
Патрик Виейра
Пол Скоулз
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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Шеффилд Юн. – МЮ
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Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
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Тоттенхэм Хотспур

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Педру Нету

Вулверхэмптон

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Киран Триппьер

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