Такуми Минамино: «Чувствую, что понимаю философию Клоппа»

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино рассказал об адаптации в английском клубе.

— В последние три месяца были моменты, которыми я очень доволен, — цитирует Минамино официальный сайт клуба. — Но лично я хотел бы внести больший вклад — я чувствую себя очень голодным до этого.

Я действительно не знаю, сколько мне еще нужно учиться. Но день ото дня я чувствую, что понимаю философию Клоппа, и мне становится лучше.

У меня ограниченные шансы, но когда тренер нуждается во мне, я должен показать результат, который он ожидает.

В текущем сезоне 25-летний японец провел 3 матча в АПЛ.