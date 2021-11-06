Сульшер: «Юнайтед» — клуб номер один в Манчестере»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил, может ли представить, что «Манчестер Сити» превзойдет «красных дьяволов» по количеству трофеев.
«Нет, не могу, – приводит слова Сульшера The Guardian. – Но при этом мы должны уважать то, что «Манчестер Сити» сделали за последние 10 лет, учитывая то, как они доминировали в Англии и в Европе. Но мы – «Манчестер Юнайтед», и всегда будем возвращаться на свое место. «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере».
6 ноября на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15:30 по московскому времени.
После 10 туров чемпионата Англии «Юнайтед» с 17 очками идет на пятом месте. «Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.
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