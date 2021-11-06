«Эвертон» может обойтись без трансферов в январе из-за финансовых проблем клуба

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал, что клуб может обойтись без трансферов в январе из-за финансовых проблем.

«У меня был разговор со спортивным директором клуба, он объяснял ситуацию. Когда ты планируешь что-то, то все может измениться из-за травм или игровой формы футболистов. Я могу понять владельца, который потратил около 400 миллионов фунтов за последние годы, но в то же время мне жаль, что мы не можем потратиться на усиления из-за финансовых проблем и финансового фэйр-плей. Нужно подойти к делу креативно и подумать, как справиться с ситуацией наилучшим образом. Впрочем, у клуба еще есть время, чтобы решить проблему», — приводит Goal слова Бенитеса.

«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 10 матчах.