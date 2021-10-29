Сульшер высказался о своем положении в «МЮ» после поражения от «Ливерпуля»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о ситуации в команде после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
«Здесь я проходил через очень тяжелые моменты и когда был игроком, и когда был тренером, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — Я всегда справлялся. Буду бороться изо всех сил и давать отпор. Мы уже прошли 2-3 кризиса после того, как я стал тренером. Нам пришлось справляться с последствиями результата игры против «Ливерпуля». Игроки должны справляться с такими вещами. Мы должны с нетерпением ждать следующего матча и хорошо подготовиться к нему».
30 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 19.30 по московскому времени.
После 9 туров чемпионата «МЮ» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало Сульшеру три игры на исправление ситуации в команде.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12454121/ole-gunnar-solskjaer-manchester-unted-boss-ready-to-fight-for-his-job-as-speculation-around-his-future-intensifies
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