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Сульшер высказался о своем положении в «МЮ» после поражения от «Ливерпуля»

16:13
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о ситуации в команде после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«Здесь я проходил через очень тяжелые моменты и когда был игроком, и когда был тренером, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — Я всегда справлялся. Буду бороться изо всех сил и давать отпор. Мы уже прошли 2-3 кризиса после того, как я стал тренером. Нам пришлось справляться с последствиями результата игры против «Ливерпуля». Игроки должны справляться с такими вещами. Мы должны с нетерпением ждать следующего матча и хорошо подготовиться к нему».

30 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата «МЮ» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало Сульшеру три игры на исправление ситуации в команде.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12454121/ole-gunnar-solskjaer-manchester-unted-boss-ready-to-fight-for-his-job-as-speculation-around-his-future-intensifies

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