Ковачич получил травму и может пропустить матч отбора ЧМ-2022 с Россией
Полузащитник «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич получил травму на тренировке, сообщили «СЭ» коллеги из медиахолдинга 24sata.
Игрок может пропустить матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды России. Встреча пройдет 14 ноября в Сплите. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Россия с 19 очками занимает 1-е место в группе H. Хорваты набрали 17 баллов и расположились на 2-й позиции.
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