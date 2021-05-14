Сульшер считает, что в поражении от «Ливерпуля» виноват сам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Ливерпуля» в 34-м туре чемпионата Англии (2:4) отметил, что команда должна быть готовой к финалу Лиги Европы.

«Они заслужили победу. Мы пропустили голы в ключевые ситуации игры, не использовали свои моменты. Их прессинг очень агрессивный. Мы сами создали себе это поражение. Отношение игроков к игре было правильным. Мы должны были приложить больше усилий в начале игры. Нам нужно найти себя прямо сейчас. Мы должны подойти к финалу готовыми», — цитирует BBC Сульшера.