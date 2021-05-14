Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер считает, что в поражении от «Ливерпуля» виноват сам «Манчестер Юнайтед»

04:18
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Ливерпуля» в 34-м туре чемпионата Англии (2:4) отметил, что команда должна быть готовой к финалу Лиги Европы.

«Они заслужили победу. Мы пропустили голы в ключевые ситуации игры, не использовали свои моменты. Их прессинг очень агрессивный. Мы сами создали себе это поражение. Отношение игроков к игре было правильным. Мы должны были приложить больше усилий в начале игры. Нам нужно найти себя прямо сейчас. Мы должны подойти к финалу готовыми», — цитирует BBC Сульшера.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова
Устроивший стрельбу в школе в Казани заработал деньги на оружие в CS
Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества
Видео: Почему Анастасия Макеева попала в больницу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд