Сульшер считает, что в поражении от «Ливерпуля» виноват сам «Манчестер Юнайтед»
04:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Ливерпуля» в 34-м туре чемпионата Англии (2:4) отметил, что команда должна быть готовой к финалу Лиги Европы.
«Они заслужили победу. Мы пропустили голы в ключевые ситуации игры, не использовали свои моменты. Их прессинг очень агрессивный. Мы сами создали себе это поражение. Отношение игроков к игре было правильным. Мы должны были приложить больше усилий в начале игры. Нам нужно найти себя прямо сейчас. Мы должны подойти к финалу готовыми», — цитирует BBC Сульшера.
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