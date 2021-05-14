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Клопп не видит проблемы в реакции Мане на замену

07:55
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре чемпионата Англии (4:2) прокомментировал реакцию нападающего Садьо Мане на замену. Африканец был недоволен заменой на 74-й минуте и не пожал руку тренеру.

«Это произошло потому, что вчера я довольно поздно поменял ситуацию на тренировке. Мои парни привыкли, что все объясняю, а я — нет. Не было времени, забыл, да ладно. Вот и все. Все в порядке», — цитирует BBC Клоппа.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

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