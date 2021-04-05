Сульшер подвел итоги матча «МЮ» с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги победного матча 30-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).

С «Брайтоном» всегда сложно играть. У нас были хорошие результаты, нам пришлось с трудом зарабатывать очки. Уэлбек был в резерве, когда я был тренером. У него большой талант. Приятно видеть, что он снова играет в футболе после всех травм», — цитирует Сульшера ВВС.

После 30 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 14 очков. 8 апреля подопечные Сульшера сыграют с «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы.