Сульшер подтвердил, что де Хеа не сыграет против «Манчестер Сити»
17:59
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции подтвердил, что вратарь Давид де Хеа не сыграет в матче 27-го тура с «Манчестер Сити» из-за рождения ребенка.
«Фантастический день для Давида. Мы дадим столько времени, сколько ему будет нужно. Понимали, что Давиду нужно быть там и поддержать его девушку. Дин Хендерсон уже играл и показал, что он готов», — цитирует сайт «Манчестер Юнайтед» Сульшера.
5 марта испанский вратарь в Twitter сообщил о рождении дочери.
Yanay ?? 4•3•21 pic.twitter.com/UPyKjwn4Ws— David de Gea (@D_DeGea) March 5, 2021
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