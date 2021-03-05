Сульшер подтвердил, что де Хеа не сыграет против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции подтвердил, что вратарь Давид де Хеа не сыграет в матче 27-го тура с «Манчестер Сити» из-за рождения ребенка.

«Фантастический день для Давида. Мы дадим столько времени, сколько ему будет нужно. Понимали, что Давиду нужно быть там и поддержать его девушку. Дин Хендерсон уже играл и показал, что он готов», — цитирует сайт «Манчестер Юнайтед» Сульшера.

5 марта испанский вратарь в Twitter сообщил о рождении дочери.