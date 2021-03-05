«Арсенал» может купить нападающего из чемпионшипа за 30 миллионов

Нападающий «Брентфорда» Иван Тони может обойтись «Арсеналу» в 30 миллионов фунтов стерлингов, утверждает football.london.

По информации источника, 24-летним нападающим также интересуется «Вест Хэм». «Брентфорд» занимает второе место в чемпионшипе, а Тони с 25 мячами в 33 матчах является лучшим бомбардиром лиги.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов, в то время как «Брентфорд» хочет получить 30 миллионов фунтов (примерно 35 миллионов евро).

Тони уже играл в АПЛ в сезоне-2015/16. Тогда англичанин провел два матча за «Ньюкасл».