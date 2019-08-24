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Сульшер — о спорах Погба и Рэшфорда за пенальти

11:27
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, вернется ли полузащитник Поль Погба к реализации пенальти.

В текущем сезоне «МЮ» пробивал пенальти дважды. Маркус Рэшфорд реализовал свой шанс в матче с «Челси», в то время как Погба не забил в игре с «Вулверхэмптоном».

— Не удивляйтесь, если следующий пенальти вдруг снова пробьет Погба — приводит слова Сульшера Sky Sports. — Уверен, мы еще не раз увидим Поля, забивающего с 11-метровой отметки. И Погба, и Рэшфорд — блестящие пенальтисты, и между ними нет никакой вражды, только здоровая конкуренция.

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