Сульшер — о продаже «Ньюкасла»: «Не хочу участвовать в политической дискуссии»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о покупке «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии.
«Это не мое дело, но я обратил внимание на то, что это случилось. Конечно, это изменит общую картину. Не думал, что покупка в итоге случится, но это все-таки произошло.
«Ньюкасл» — фантастический клуб с традициями. Будет интересно за ними понаблюдать в долгосрочной перспективе. Клуб хочет добиться результатов, но обсуждать их ситуацию — это не мое дело. Не хочу участвовать в политической дискуссии", — приводит слова Сульшера BBC Sport.
В октябре стало известно, что бизнесмен Майк Эшли, который находился во главе клуба 14 лет, продал «Ньюкасл» инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/58924986?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=616976e017cef931bb3d17d1%26%27Not%20my%20focus%27%262021-10-15T12%3A51%3A37.855Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:37be1e33-1c0a-4d
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