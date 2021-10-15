Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о покупке «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

«Это не мое дело, но я обратил внимание на то, что это случилось. Конечно, это изменит общую картину. Не думал, что покупка в итоге случится, но это все-таки произошло.

«Ньюкасл» — фантастический клуб с традициями. Будет интересно за ними понаблюдать в долгосрочной перспективе. Клуб хочет добиться результатов, но обсуждать их ситуацию — это не мое дело. Не хочу участвовать в политической дискуссии", — приводит слова Сульшера BBC Sport.

В октябре стало известно, что бизнесмен Майк Эшли, который находился во главе клуба 14 лет, продал «Ньюкасл» инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов.