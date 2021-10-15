Гвардиола: «Не знаю, хочет ли Стерлинг играть больше. Махрез и Канселу не играют, но и не жалуются»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на заявление Рахима Стерлинга о желании попробовать себя в другом клубе.
«Я не знал об этом желании Рахима. Думаю, в клубе тоже не знали. Рахим — наш футболист, надеюсь, он будет важной частью команды. Я не знаю, хочет ли он играть больше. Махрез не играет, но не жалуется, то же самое могу сказать и о Канселу. Я не могу никому гарантировать конкретное количество игрового времени. Все должны заявлять о себе на поле, в том числе и Рахим.
Мне нужно, чтобы и Рахим, и все остальные были довольны своим положением и получали удовольствие от выступлений за «Манчестер Сити». Если у Стерлинга не тот случай, то ему лучше принять то решение, которое будет правильным для его семьи. Я был футболистом и понимаю его, я тоже хотел играть. Все хотят играть, но я никому ничего не могу гарантировать. Все должны работать на тренировках и показывать свою силу на поле», — приводит Goal слова Гвардиолы.
Ранее Стерлинг заявил, что хотел бы попробовать свои силы вне чемпионата Англии.
Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 10 матчах «горожан», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего англичанина в 90 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/guardiola-sterling-man-city-exit-torres/ixum8l9iuqxi12esa53ffre2m
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