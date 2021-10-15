Патрис Эвра: «Мне надоело отдавать «Золотой мяч» Месси»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года.
«Я считаю, что этот «Золотой мяч» предназначен Канте. Или Жоржиньо, он этого заслуживает! Не понимаю, почему люди говорят: «Он всего лишь полузащитник». Жоржиньо выиграл все! И внес большой вклад в эти победы.
Это несправедливо. Мне надоело отдавать «Золотой мяч» Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но что он сделал с «Барселоной»?
В прошлом сезоне Жоржиньо тоже выигрывал трофеи, поэтому для меня будет полной несправедливостью, если он не выиграет эту награду", — приводит слова Эвра Amazon Prime Video Sport.
В сезоне-2020/21 Жоржиньо в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020. Вместе с «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.
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