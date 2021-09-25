Сульшер — о поражении от «Астон Виллы»: «Разочарован, потому что гол был из офсайда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против и «Астон Виллы» (0:1).
«Очевидно, я разочарован, потому что гол был из офсайда. Жаль, когда такое решение принимается против тебя.
Я не видел нереализованный пенальти Бруну, потому что в любом случае нам это ничего не дало, поэтому комментировать не могу. Но, к сожалению, мы упустили шанс взять очко», — цитирует тренера BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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