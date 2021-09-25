Гвардиола установил новый рекорд «Манчестер Сити» по числу побед для тренера
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 221-й во главе клуба во всех турнирах.
Испанец установил новый рекорд «Сити» по этому показателю, опередив Леса Макдауэлла (220 побед).
Гвардиола выиграл 221 матч во главе клуба из 303. Процент побед — 72,9.
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