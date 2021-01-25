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Сульшер — о победе над «Ливерпулем»: «Обыграть чемпиона прошлого сезона — просто фантастика»

01:18
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (3:2).

«Обыграть чемпиона прошлого сезона — просто фантастика. За последние пару лет мы добились хороших результатов, играя по разным схемам, но сегодня мы выиграли на своих условиях.

То, что мы можем соперничать с топ-командами с нашим стилем футбола, добавляет уверенности", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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