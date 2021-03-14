Сульшер — о критике Де Хеа: «Он лучший голкипер и скоро снова будет на вершине»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о результатах голкипера команды Давида де Хеа.
«Де Хеа играет за «МЮ» уже десять лет, он всегда был великолепен и выполнял сэйв за сэйвом. Он играет на высшем уровне сезон за сезон. Хендерсон все еще учится. В «МЮ» нет такого понятия номер один — нужно всегда доказывать все на деле.
Я не слепой и вижу, что в последнее время пишет пресса. Они уже списали Давида со счетов, это неправильно, он лучший голкипер. Уверен, он снова будет на вершине», — цитирует Сульшера Goal.
В этом сезоне 30-летний испанец участвовал в 24 матчах в АПЛ, 10 из которых провел на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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