Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер — о критике Де Хеа: «Он лучший голкипер и скоро снова будет на вершине»

09:46
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о результатах голкипера команды Давида де Хеа.

«Де Хеа играет за «МЮ» уже десять лет, он всегда был великолепен и выполнял сэйв за сэйвом. Он играет на высшем уровне сезон за сезон. Хендерсон все еще учится. В «МЮ» нет такого понятия номер один — нужно всегда доказывать все на деле.

Я не слепой и вижу, что в последнее время пишет пресса. Они уже списали Давида со счетов, это неправильно, он лучший голкипер. Уверен, он снова будет на вершине», — цитирует Сульшера Goal.

В этом сезоне 30-летний испанец участвовал в 24 матчах в АПЛ, 10 из которых провел на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир