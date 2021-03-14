Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о результатах голкипера команды Давида де Хеа.

«Де Хеа играет за «МЮ» уже десять лет, он всегда был великолепен и выполнял сэйв за сэйвом. Он играет на высшем уровне сезон за сезон. Хендерсон все еще учится. В «МЮ» нет такого понятия номер один — нужно всегда доказывать все на деле.



Я не слепой и вижу, что в последнее время пишет пресса. Они уже списали Давида со счетов, это неправильно, он лучший голкипер. Уверен, он снова будет на вершине», — цитирует Сульшера Goal.

В этом сезоне 30-летний испанец участвовал в 24 матчах в АПЛ, 10 из которых провел на ноль.