«Шеффилд Юнайтед» до конца сезона будет возглавлять тренер молодежной команды
Тренер молодежной команды «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом будет руководить основой, сообщается на официальном сайте клуба.
43-летний англичанин возглавит команду до конца сезона. На этом посту Хекингботтом сменил Криса Уилдера, который возглавлял «Шеффилд Юнайтед» с 2016 года и вывел команду из лиги 1 в АПЛ.
В текущем сезоне «Шеффилд» с 14 очками занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. До спасительного 17-го места команду отделяют 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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