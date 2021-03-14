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«Шеффилд Юнайтед» до конца сезона будет возглавлять тренер молодежной команды

09:52
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Тренер молодежной команды «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом будет руководить основой, сообщается на официальном сайте клуба.

43-летний англичанин возглавит команду до конца сезона. На этом посту Хекингботтом сменил Криса Уилдера, который возглавлял «Шеффилд Юнайтед» с 2016 года и вывел команду из лиги 1 в АПЛ.

В текущем сезоне «Шеффилд» с 14 очками занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. До спасительного 17-го места команду отделяют 12 очков.

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