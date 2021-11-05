Сульшер: «Не понимаю, как можно говорить, что Роналду мешает команде»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу того, что форварда команды Криштиану Роналду критикуют болельщики и эксперты.
«Роналду один из лучших футболистов, ступавших на планету. Его влияние на игру команды сложно переоценить. Не понимаю, как можно говорить, что он мешает команде. Криштиану — профессионал высочайшего уровня», — передает Сульшера журналист Саймон Стоун в Twitter.
Отметим, ранее 36-летний португалец забил свой 126-й гол за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сравнялся по этому показателю с Уле Гуннар Сульшером.
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