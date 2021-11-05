Сульшер: «Когда манчестерское дерби проходит с болельщиками, воздух наэлектризован»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Это особенная игра, — приводит слова Сульшера BBC. — Все знают, что стоит на кону. Когда манчестерское дерби проходит с болельщиками, воздух наэлектризован. Нужно с самого начала играть на максимуме. У «Манчестер Юнайтед» очень сплоченная команда. Футболисты знают, что нужны друг другу, и понимают, как важен командный дух».

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте. «Ман Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.