Сульшер: «Когда манчестерское дерби проходит с болельщиками, воздух наэлектризован»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
«Это особенная игра, — приводит слова Сульшера BBC. — Все знают, что стоит на кону. Когда манчестерское дерби проходит с болельщиками, воздух наэлектризован. Нужно с самого начала играть на максимуме. У «Манчестер Юнайтед» очень сплоченная команда. Футболисты знают, что нужны друг другу, и понимают, как важен командный дух».
Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
После 10 туров чемпионата Англии «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте. «Ман Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.
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