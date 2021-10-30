Сульшер: «Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о ситуации в команде.
«Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в «Манчестер Юнайтед», они не станут определяющими. Я не позволю, чтобы меня оценивали по этому периоду», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
После 9 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в турнирной таблице с 14 очками.
Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало Сульшеру три игры на исправление ситуации в команде.
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