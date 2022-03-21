«Астон Вилла» претендует на подписание полузащитника «Лидса» Филлипса

«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса, сообщает The Times.

По информации источника, руководство клуба готово заплатить за 26-летнего футболист чуть более 71 миллиона евро и платить ему огромную зарплату.

Контракт Филлипса на «Лидсом» истекает в 2024 году, и он еще может остаться в команде, потому что новый главный тренер Джесси Марш заявил на прошлой неделе, что «хотел бы сохранить» игрока.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал одну результативную передачу.