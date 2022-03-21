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Сегодня, 12:42

«Астон Вилла» претендует на подписание полузащитника «Лидса» Филлипса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса, сообщает The Times.

По информации источника, руководство клуба готово заплатить за 26-летнего футболист чуть более 71 миллиона евро и платить ему огромную зарплату.

Контракт Филлипса на «Лидсом» истекает в 2024 году, и он еще может остаться в команде, потому что новый главный тренер Джесси Марш заявил на прошлой неделе, что «хотел бы сохранить» игрока.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11065/12476234/transfer-centre-live-no-new-pogba-contract-offer-since-last-summer?postid=3586797#liveblog-body
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Лидс – Арсенал
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19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
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19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
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