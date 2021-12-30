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Джака: «Если бы не Артета, я бы сейчас не играл за «Арсенал»

Гранит Джака заявил, что играет за «Арсенал» благодаря Микелю Артете
14:49

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о главном тренере команды Микеле Артете.

«Микель тот человек, из-за которого я до сих пор играю за «Арсенал», — приводит слова Джаки Marca. — Все знают, что произошло пару лет назад. Все помнят мой конфликт с болельщиками. Если бы не Артета, я бы сейчас не играл за «Арсенал».

Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря 2019 года. Под его руководством лондонский клуб выиграл кубок и суперкубок Англии в 2020 году.

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Карен Саркисян все материалы автора

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