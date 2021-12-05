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Стерлинг рассказал о своих психологических проблемах в конце прошлого сезона

13:49
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал о своих психологических проблемах в конце прошлого сезона.

«Я пережил трудный период, когда не мог остановить поток мыслей в голове, — приводит слова Стерлинга Sport Illustrated со ссылкой на The Times. — Я не мог избавиться от негативного мироощущения. Все, что я обычно делал, не помогало, и мне приходилось с этим бороться».

По словам полузащитника, он был очень расстроен, что впервые в карьере играл не так много, как ему хотелось бы.

«Я был очень расстроен, и у нас на горизонте был чемпионат Европы. Мне нужно было что-то сделать, чтобы попасть в заявку национальной команды. И поэтому я принял решение: когда вернусь из сборной, найду время для себя и попробую что-то новое. Этим «новым» стала медитация, которая сильно повлияла как на душевное состояние, так и на физическое состояние», — рассказал он.

Стерлинг отметил, что медитируя в первый раз, почувствовал себя очень свежим и вдохновленным.

«На следующий день стало еще лучше, поэтому я продолжил. Медитация улучшила мое мышление и мое тело. Чем больше я этим занимаюсь, тем лучше чувствую себя», — подытожил полузащитник.

В нынешнем сезоне 26-летний англичанин забил пять мячей и три результативные передачи в 20 матчах за «Манчестер Сити».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
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Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

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1.83

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Спартак 2
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22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.si.com/soccer/manchestercity/news/i-went-through-a-difficult-period-raheem-sterling-opens-up-on-mental-health-challenges-during-2020-21-season

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Карен Саркисян все материалы автора

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