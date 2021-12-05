Стерлинг рассказал о своих психологических проблемах в конце прошлого сезона
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал о своих психологических проблемах в конце прошлого сезона.
«Я пережил трудный период, когда не мог остановить поток мыслей в голове, — приводит слова Стерлинга Sport Illustrated со ссылкой на The Times. — Я не мог избавиться от негативного мироощущения. Все, что я обычно делал, не помогало, и мне приходилось с этим бороться».
По словам полузащитника, он был очень расстроен, что впервые в карьере играл не так много, как ему хотелось бы.
«Я был очень расстроен, и у нас на горизонте был чемпионат Европы. Мне нужно было что-то сделать, чтобы попасть в заявку национальной команды. И поэтому я принял решение: когда вернусь из сборной, найду время для себя и попробую что-то новое. Этим «новым» стала медитация, которая сильно повлияла как на душевное состояние, так и на физическое состояние», — рассказал он.
Стерлинг отметил, что медитируя в первый раз, почувствовал себя очень свежим и вдохновленным.
«На следующий день стало еще лучше, поэтому я продолжил. Медитация улучшила мое мышление и мое тело. Чем больше я этим занимаюсь, тем лучше чувствую себя», — подытожил полузащитник.
В нынешнем сезоне 26-летний англичанин забил пять мячей и три результативные передачи в 20 матчах за «Манчестер Сити».
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Дополнительная информация:
https://www.si.com/soccer/manchestercity/news/i-went-through-a-difficult-period-raheem-sterling-opens-up-on-mental-health-challenges-during-2020-21-season
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