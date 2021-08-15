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Стерлинг прокомментировал поражение в матче с «Тоттенхэмом»

21:20
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал поражение в матче 1-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

«Мы хорошо начали. Иногда мы лучше контролировали игру, а иногда позволяли им контактировать. Нас ждет долгий путь.

Временами мы правильно располагались, у нас были один или два момента, которые мы могли бы реализовать, но не сделали этого. А «Тоттенхэму» это удалось», — цитирует Стерлинга BBC.

В следующем туре «Сити» сыграет с «Норвичем». Игра состоится 21 августа.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57738237?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6119530e27b37217d37d519c%26%27They%20put%20their%20chance%20away%27%262021-08-15T17%3A47%3A18.549Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asse

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Виктория Кравченко все материалы автора

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