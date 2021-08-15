Стерлинг прокомментировал поражение в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал поражение в матче 1-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

«Мы хорошо начали. Иногда мы лучше контролировали игру, а иногда позволяли им контактировать. Нас ждет долгий путь.

Временами мы правильно располагались, у нас были один или два момента, которые мы могли бы реализовать, но не сделали этого. А «Тоттенхэму» это удалось», — цитирует Стерлинга BBC.

В следующем туре «Сити» сыграет с «Норвичем». Игра состоится 21 августа.